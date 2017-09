Altglienicke.

Der Förderverein der Grundschule am Berg, Köpenicker Straße 31, lädt am 7. Oktober zu einem Trödelmarkt ein. An bis zu 100 Ständen können Kinderbekleidung, Spielzeug und Schul- und Kinderbücher verkauft werden. Die Standgebühr beträgt fünf Euro, zusätzlich wird eine Kuchenspende für den Basar erwartet. Anmeldung und Informationen unter

67 80 16 31.