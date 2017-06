Altglienicke muss umziehen

Altglienicke. Vor anderthalb Wochen hat sich die Mannschaft von Trainer Simon Rösner durch ein 2:2-Remis am letzten Spieltag im Auswärtsspiel bei Lichtenberg 47 die Meisterschaft in der Oberliga gesichert. Der Aufstieg in die Regionalliga stellt den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte dar – und das Ende der Fahnenstange, denn mehr ist in Altglienicke schlichtweg nicht möglich.



Zur neuen Saison muss die VSG wegen diverser Auflagen im Friedrich-Ludwig-Jahn- Sportpark spielen. Einen neuen Trainer werden die Altglienicker dann auch haben. Rösner hört auf, soll dem Klub aber in anderer Funktion erhalten bleiben. Neuer Coach wird Miroslav Jagatic.

Gefällt mir