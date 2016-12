Goldene Woche für die VSG

Altglienicke. Dank eines Tores von Patrick Kroll haben die Altglienicker am vorigen Sonnabend das Derby gegen Lichtenberg 47 mit 1:0 gewonnen und sich in der Oberliga die Herbstmeisterschaft gesichert. Die VSG profitierte von den Punktverlusten des bisherigen Spitzenreiters Optik Rathenow. „Das war ein hartes Stück Arbeit“, sagte Trainer Simon Rösner zum Abschluss der Englischen Woche. Vier Tage zuvor war die VSG durch einen 3:1-Sieg nach Verlängerung gegen Regionalligist Berliner AK ins Viertelfinale des Pokal-Wettbewerbs eingezogen.



Am Sonnabend (13 Uhr) steht für die VSG in der Liga noch ein Nachholspiel bei Germania Schöneiche an.

