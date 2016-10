Routinierter Sieg in Frankfurt

Altglienicke. Oberliga-Schlusslicht Frankfurt warf viel Kampfgeist in die Waage – und wurde doch für zu leicht befunden. Die VSG Altglienicke spielte auch an der Oder so, wie man es von einem Spitzenteam erwartet, clever und routiniert. Dem frühen Führungstreffer durch Preiß (5.) ließ die VSG in der Schlussphase der Partie noch zwei Kontertore durch Kroll und Mattuschka folgen und machte den 3:0-Sieg perfekt. Am Sonnabend empfängt die VSG Grün-Weiß Brieselang (Dörpfeldstr., 14 Uhr).

