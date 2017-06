Feuer in der Restaurantküche

Berlin: Vietnam-Restaurant |

Baumschulenweg.

Ein vietnamesisches Restaurant am S-Bahnhof Baumschulenweg wird wohl längere Zeit geschlossen bleiben. Am 26. Juni war dort gegen Mittag ein Brand in der Küche ausgebrochen. Das Restaurant war noch nicht geöffnet, die Fensterjalousien noch geschlossen. Deshalb konnte sich der Brand unbemerkt auf Teile des Lokals ausbreiten. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, unter anderem mit vier Löschfahrzeugen und zwei Drehleitern. Während die Kollegen im Erdgeschoss mit drei C-Rohren löschten, kontrollierten andere Feuerwehrleute die Wohnungen über dem Lokal. Menschen wurden nicht verletzt.