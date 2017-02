Anmelden zur Poesiewerkstatt

Berlin: Volkshochschule Treptow-Köpenick |

Baumschulenweg.

Eine Poesiewerkstatt für Anfänger und Fortgeschrittene bietet die Volkshochschule, Baumschulenstraße 79-81, vom 10. bis 12. März an. In Spielformen der Poesie erfahren sie Sprache als Material, mit dem sie experimentieren können. In der Arbeit mit Bildern und Metaphern entwickeln sie die Fähigkeit, sich lebendig, anschaulich und originell auszudrücken. Neben einer Verfeinerung der Wahrnehmung und des Sprachgefühls lernen die Teilnehmer Methoden der Inspiration, Materialsammlung und lyrischen Formfindung kennen. Termin ist am Freitag 18 bis 21.15 Uhr, am Wochenende 10 bis 16.45 Uhr. Anmeldung bis 3. März, Kursnummer TK-2109-F. Auskünfte unter

902 97 40 55, post@vhstk.de http://www.vhstk.de . Die Teilnahme kostet 73, ermäßigt 42 Euro.