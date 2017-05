Biesdorf.

Das traditionelle Biesdorfer Blütenfest rund um Schloss Biesdorf findet in diesem Jahr vom 25. bis 28. Mai statt. Start ist wie immer am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 25. Mai, um 10 Uhr mit Vergnügungen für die ganze Familie. Ein Höhepunkt wird der große Festumzug am Sonnabend, 27. Mai, um 11.30 Uhr mit dem anschließenden Aufziehen der Maikrone sein. Das Fest endet am Sonntag, 28. Mai, um 19 Uhr. Mehr Infos auf http://www.biesdorfer-blütenfest.de