Jahreskalender zum Schloss

Berlin: Schloss Biesdorf |

Biesdorf.

Die Stiftung Ost-West-Begegnungsstätte Schloss Biesdorf hat einen Kalender „Schloss Biesdorf 2017“ herausgegeben. Anlass sind die Rekonstruktion und Wiedereröffnung des Schlosses im Herbst dieses Jahres. Der Kalender enthält Fotos des alten und neuen Schlosses sowie Informationen zu deren Geschichte im A3-Querformat. Der Kalender ist für zehn Euro erhältlich im Schloss, in den Buchhandlungen Biesdorf Oberfeldstraße, am S-Bahnhof Kaulsdorf und an der Reuterstraße in Mahlsdorf, in der Buchhandlung im KIK Marzahner Promenade sowie im Stadtteilzentrum Biesdorf.