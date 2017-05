NEW YORKER feiert Store Opening im „Kaufpark Eiche“ in Ahrensfelde

Berlin: Kaufpark Eiche |

Das internationale Fashionunternehmen NEW YORKER eröffnet heute, 11. Mai 2017, um 9 Uhr seinen neuen Store im Shopping Center „Kaufpark Eiche“ in Ahrensfelde.

Tolle Angebote zur Eröffnung

Summer Collection ist da

Nach dem Umzug in eine neue Verkaufsfläche innerhalb des Centers „Kaufpark Eiche“ in Ahrensfelde, präsentiert sich der NEW YORKER Store in einem völlig neuen Glanz. Nach einer erfolgreichen Erweiterung werden nun auf über 800 m² die neuesten Trends und Modehighlights präsentiert. Die Kollektionen bestehen aus den NEW YORKER Eigenmarken FSBN, FB SISTER, SMOG, AMISU und CENSORED sowie einer großen Auswahl an ACCESSOIRES und der eigenen Sportkollektion NEW YORKER ATHLETICS.NEW YORKER hält an diesem besonderen Eröffnungstag für alle Besucher die aktuelle Frühjahrs- und Sommerkollektion sowie besondere Angebote bereit. Vom 11. Mai 2017 bis zum 18. Mai 2017 erhalten die Kunden ab einem Einkaufswert von 25 Euro einen Rabatt von 5 Euro, ab einem Einkaufswert von 50 Euro sogar einen Rabatt von 10 Euro.WOMEN – ROMANTIC SUMMER: Verspielte Volants, Cold-Shoulder-Details und florale Prints – der New Romantic Trend zieht in den Sommer ein! Er zeigt sich jetzt in süßen Playsuits, leichten Blusen und Mini-Kleidern. Die Farbpalette erstreckt sich von sanften Rosé-Tönen, Pastell-Blau zu Apricot. Große Hüte aus Bast, runde Sonnenbrillen im Hippie-Look und Sandaletten mit breiten Riemchen sind die perfekten Accessoires für den Romantic Summer Look.MEN - COOL CLASSIC: Gentlemen, aufgepasst! Elegante und klassische Looks werden dank Shorts, Leinenhemden und lockeren Shirts sommertauglich. Kurzarm-Hemden mit dezenten Tropical Prints passen perfekt zu kurzen Chino-Hosen, leichte Baumwoll-Shirts sind ideal zu Shorts aus Denim. Trendfarben sind Beige, Blau und der Klassiker Weiß. Accessoires wie Zehensandalen und Sonnenbrillen im Piloten-Style ergänzen den Look.NEW YORKER Store, Kaufpark Eiche, Landsberger Chaussee 17, 16356 Ahrensfelde.