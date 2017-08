Porta Möbel verschenkt 30 Traumreisen

Mahlsdorf.

Über zwei Monate ist es her, dass Porta-Geschäftsleiterin Daniela Wenzlaff (rechts im Bild) das neue Einrichtungszentrum in Mahlsdorf eröffnet hat. Jetzt hat sie unter allen Teilnehmern des großen Gewinnspiels die Glücklichen gezogen. Als Hauptpreis verloste das Möbelhaus eine 2-wöchige Karibikkreuzfahrt mit der AIDAluna für 2 Personen inkl. VP sowie Hin- und Rückflug. Als 2. lobte das Einrichtungsunternehmen einen Luxusbadeurlaub für 2 Personen in einem 5* Hotel inkl. VP sowie Hin- und Rückflug in die Dominikanische Republik aus. Der Gewinner des 3. Preises darf sich mit Begleitung über eine 1-wöchige Mittelmeerkreuzfahrt mit der AIDAperla inkl. Vollpension sowie Hin- und Rückflug freuen. Über einen 2-tägigen Städtetrip nach Barcelona, Madrid, Rom, Paris oder Stockholm dürfen sich weitere 27 Gewinner samt Begleitung freuen. Für alle Gewinner war der Anruf von Porta Möbel eine Überraschung. „Natürlich habe ich beim Ausfüllen der Gewinnkarte gehofft, den Hauptpreis zu gewinnen", erzählt Tom König aus Berlin, der die Karibikkreuzfahrt gewonnen hat. „Ich freue mich sehr und bedanke mich ganz herzlich bei Porta für diese Traumreise.“