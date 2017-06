Kopietzky rettet Blankenburg

Blankenburg. Das entscheidende Tor, das am vergangenen Sonntag die SG Blankenburg in der Bezirksliga hielt, fiel so: Einen Eckball von Ronny Bunge verlängerte Nico Konietzky in der 76. Minute zum umjubelten 1:0. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff vor mehr als 150 Zuschauern, die mit Siegern wie Verlierern feiern konnten. Denn der Lichtenrader BC stieg auf – und das als Meister.

