Umweltbüro informiert über die Rückkehr des Wolfes

Berlin: Umweltbüro Lichtenberg |

Neu-Hohenschönhausen. Der Wolf kommt nicht mehr nur in Märchen vor. Diese Tierart ist in Deutschland wieder heimisch und streng geschützt. Am 30. Oktober gibt es im Umweltbüro alles Wissenswerte zum Thema.

Die Rückkehr des Wolfes weckt bei vielen Menschen Unbehagen. Hier soll der Thementag Aufklärung leisten. Der Wolfsexperte Sven Kühlmann vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung wird sein Wissen um das Verhalten und die Rückkehr des Wolfes teilen und neben grundlegenden Informationen auch praktisches Anschauungsmaterial vermitteln, das zugleich Erwachsenen und Kindern die Welt des Wolfes näher bringt.Die Veranstaltung findet von 14 bis 17 Uhr statt, das Umweltbüro ist in der Passower Straße 35. Um eine Anmeldung wird bis zum 26. Oktober gebeten unter

92 90 18 66 oder per E-Mail an info@umweltbuero-lichtenberg.de