Falkenhagener Feld.

Der gemeinnützige Löwenladen von Librileo feiert sein Abschlussfest bereits am 15. September. Darauf hat der Veranstalter hingewiesen. Eigentlich wollte sich der Verein erst am 16. September aus dem Kiez verabschieden. Doch an diesem Tag ist bereits ein Stadtteilfest geplant. Die Abschlussfeier findet also am 15. September von 14 bis 17 Uhr am Kraepelinweg 3 statt.