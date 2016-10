Unterstützung von pflegenden Angehörigen

18. Mieter- und Verbraucherstammtisch des AMV am 16.11.2016



Der 18. Mieter- und Verbraucherstammtisch des AMV findet am 16.11.2016 um 19:30 Uhr im Restaurant 1860 TSV Spandau, Tanzsportzentrum, Askanierring 150, 13585 Berlin-Spandau, statt. Ausgewiesene Expertinnen und Experten vom Pflegestützpunkt Spandau-Kladow, von der Bus & Bahn-Begleitservice der VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH sowie von der Kontaktstelle PflegeEngagement Spandau werden zu dem Thema "Unterstützung von pflegenden Angehörigen" referieren, Tipps zu Hilfsangeboten geben und danach Fragen der anwesenden Verbraucherinnen und Verbraucher beantworten.



Angebot an Diensten und Einrichtungen zur Unterstützung von Angehörigen



Die Mehrzahl der Pflegebedürftigen möchte so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung bleiben und zu Hause gepflegt werden. Der Hilfe- und Pflegebedarf wird dabei größtenteils durch Angehörige abgedeckt. Mit der täglichen Betreuung eines Pflegebedürftigen ändert sich auch der Alltag des pflegenden Angehörigen völlig. Um diese zu unterstützen, gibt es ein breites und ausdifferenziertes Angebot an Diensten und Einrichtungen, welches die Pflege durch Angehörige ergänzt und unterstützt. Die Referenten werden aufzeigen, welche praktischen Unterstützungsmöglichkeiten es für pflegende Angehörige gibt.



Pflegestützpunkt Spandau



Der Pflegestützpunkt Spandau ist eine wohnortnahe Anlaufstelle für ältere Menschen, Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. Er informiert, berät und unterstützt unabhängig und kostenfrei bei allen Fragen zur Pflege sowie rund ums Alter und im Vorfeld von Pflege. Auf Wunsch koordiniert er die notwendigen Hilfen. Die Beratung erfolgt telefonisch, im Pflegestützpunkt Spandau oder bei den Betroffenen zu Hause.



VBB Bus & Bahn-Begleitservice



Der VBB Bus & Bahn-Begleitservice der VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH bietet für geh- oder sehbehinderte sowie ältere Menschen, die Bus und Bahn nur schwer alleine nutzen können oder auch Hilfe an komplizierten Umsteigepunkten benötigen, von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr einen kostenlosen "Bus & Bahn-Begleitservice" an. Begleitungen darüber hinaus, auch am Wochenende, auf Anfrage.



Kontaktstelle PflegeEngagement Spandau



Die Kontaktstelle PflegeEngagement Spandau unterstützt wohnortnah hilfe- und pflegebedürftige Menschen, indem sie Gruppen für ehrenamtliche Besuchs- und Begleitdienste anregt, nachbarschaftliches Engagement fördert sowie Selbsthilfe- und Gesprächsgruppen rund um die Themen der Pflege aufbaut.



E I N L A D U N G



18. Mieter- und Verbraucherstammtisch des AMV am 16.11.2016 - "Unterstützung von pflegenden Angehörigen"



Wann: 16.11.2016, 19:30 Uhr



Wo: Restaurant 1860 TSV-Spandau, Tanzsportzentrum, Askanierring 150, 13585 Berlin-Spandau



Thema: Unterstützung von pflegenden Angehörigen



Referenten:



- Pflegestützpunkt Spandau-Kladow, Unterstützungsmöglichkeiten - Frau Simone Hagelstein (Pflegeberaterin, Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen) und Kollegen



- Bus & Bahn-Begleitservice der VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, Mobilitätshilfe - Frau Heike Rau



- Kontaktstelle PflegeEngagement Spandau, Selbsthilfe und Ehrenamt - Herr Dirk Häsel (Projektkoordinator)



Der AMV freut sich auf zahlreiches Erscheinen interessierter Verbraucherinnen und Verbraucher! Die Teilnahme ist - wie immer - kostenlos!

Gefällt mir

0