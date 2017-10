Durch den alten Dorfkern

Berlin: Amtshaus Buchholz |

Französisch Buchholz.

In seiner Reihe „Spaziergänge durch Pankower Straßen“ lädt das Stadtteilzentrum Pankow zu einer nächsten Veranstaltung ein. Am 25. Oktober können Interessierte unter Leitung von Horst Krause den alten Dorfkern von Französisch Buchholz erkunden. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Amtshaus Buchholz in der Berliner Straße 24. Der Spaziergang ist so gestaltet, dass ihn auch Menschen mit Rollator oder Rollstuhlfahrer absolvieren können. Weitere Informationen gibt es bei Simone Koschewa unter

499 87 09 11.