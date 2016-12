Kiss trifft in den Winkel

Französisch Buchholz. Gegen Rotation Prenzlauerberg tat sich der SV Buchholz am vergangenen Sonnabend schwer, Kiss traf zum 1:1-Endstand in den Winkel. Am Sonntag empfängt der Spandauer FC Veritas den SVB (Neuendorfer Straße, 13 Uhr).

Gefällt mir

0