Starker Endspurt in Staaken

Französisch Buchholz. Bezirksligist SV Buchholz zeigte bei SC Staaken II einen starken Endspurt und drehte in den letzten zehn Minuten einen 1:2-Rückstand in einen 3:2-Auswärtssieg. Am 5. November empfängt der SV Buchholz den Weißenseer FC (Chamissostraße, 14.15 Uhr).

