Zwischenhoch reicht nicht

Französisch Buchholz. Bereits mit 0:3 lag der SVB am Sonntag im Heimspiel gegen Stern Britz zur Halbzeit zurück. Nach einem Doppelschlag von Armando Schmoldt (69.) und Robert Hahn (72.) und dem neuen Zwischenstand von 2:3 keimte bei den Buchholzern dann Hoffnung auf etwas Zählbares auf. Britz erzielte jedoch noch zwei Tore in der Schlussphase und sicherte sich somit alle drei Punkte.



Am Sonnabend steht das Gastspiel bei Landesliga-Absteiger Köpenicker SC an. Der Anpfiff erfolgt um 15 Uhr an der Wendenschloßstraße.

