Computerkurse für Senioren

Johannisthal.

In der Seniorenakademie des Technischen Jugend-Bildungsvereins in Praxis (TJP) sind einige Plätze für Computerkurse frei. Gedacht ist das Angebot für Menschen ab 60, vermittelt werden unter anderem Grundkenntnisse im Umgang mit dem Computer, Bildbearbeitung oder die Nutzung des Internets. Die Kurse finden an den Standorten Rathaus Johannisthal, Sterndamm 102, und Kiezklub Vital, Myliusgarten 20 in Friedrichshagen, statt. Weitere Informationen zu Kurszeiten und Gebühren sowie Anmeldung unter

13 89 27 89 oder im Internet unter www.seniorenakademie-berlin.de.