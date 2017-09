Labyrinth auch donnerstags auf

Berlin: Labyrinth Kindermuseum |

Gesundbrunnen.

Die beliebten Mitmachausstellungen im Labyrinth Kindermuseum in der Osloer Straße 12 können Einzelpersonen ab Oktober auch donnerstags besuchen. Bislang war das Labyrinth außerhalb der Schulferien in der Woche nur für Kitagruppen und Schulklassen geöffnet. Privatpersonen durften nur von Freitag bis Sonntag rein. Vom 5. Oktober bis April 2018 ist das Kindermuseum jetzt zusätzlich an allen Donnerstagen von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Auch an diesen gilt der reduzierte Eintritt von 5,50 Euro statt 6,50 Euro pro Person. Derzeit läuft die Erlebnisausstellung „1, 2, 3, Kultummel“ rund um das Thema Vielfalt. Alle Kinder sind herzlich eingeladen, sich am Gespräch zu beteiligen. Die neuen Öffnungszeiten: Donnerstag 13 bis 18 Uhr, Freitag 13 bis 18 Uhr, Sonnabend 11 bis 18 Uhr, Sonntage/Feiertage 11 bis 18 Uhr.