Schmökerlounge und Lernwerkstatt: Neue Angebote im Medienhof Wedding

Berlin: Medienhof Wedding |

Gesundbrunnen. Der Medienhof Wedding in der Prinzenallee 25-26 startet mit neuen Projekten ins neue Jahr.





So wird gemeinsam mit der Gesundbrunnen-Grundschule eine Lernwerkstatt für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) eingerichtet. Dazu wurde der Medienhof in den vergangenen Monaten vom Internet-Café zur DaZ-Lernwerkstatt umgestaltet. Finanziert wird das Sprachlernprojekt vor allem von der Bosch-Stiftung. Mit der Schmökerlounge gibt es im Medienhof ein neues Bildungsprojekt für den Kiez. In dem aus dem Programm „Bildung im Quartier“ (BiQ) geförderten Projekt werden DaZ-Sprachförderung und IT-Kurse angeboten.Im Medienhof Wedding gibt es einem Computerraum, einen Theaterraum und einen großen Hof. Der Verein RAA Berlin als Träger führt hier seit Jahren das Sprachlernprojekt Sprint (Sprache und Integration) durch. Für die Hausaufgabenhilfe und Sprachförderungen hangelt sich der RAA Berlin Jahr für Jahr von Förderbescheid zu Spendenzusage.