Gesundheitstage für Jung und Alt

Gropiusstadt.

Das Netzwerk Gropiusstadt lädt am Mittwoch und Donnerstag, 17. und 18. Mai, zu den „Tagen der Gesundheit“ ein. Es gibt viele kostenlose Angebote für Kinder, aber auch Kochkurse und Yolates für Erwachsene sowie Selbstverteidigung und Gedächtnistraining speziell für Senioren. Die Veranstaltungen finden an beiden Tagen von 10 bis etwa 18 Uhr statt. Zwölf Einrichtungen machen mit; die Palette reicht vom Nachbarschaftszentrum Wutzkyallee bis zum Mädchensportzentrum "Wilde Hütte". Das genaue Programm liegt an vielen Stellen aus und ist unter www.qm-gropiusstadt.de zu finden. Weitere Infos unter

60 97 29 03.