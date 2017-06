Halbes Dutzend von Stern Britz

Grünau. Die Bethke-Truppe spielte vergangenen Sonntag nur den netten Sparringspartner zum letzten Heimspiel von Stern-Britz-Trainer Ralph Gläsel und ließ sich am Buckower Damm sechs Tore einschenken. Es gelang nicht einmal

der Ehrentreffer – unter dem Strich steht ein schmerzvolles 0:6. Bei Britz brillierte einmal mehr Stürmer Ismail Cakmak, dem ein Dreierpack gelang.



Am kommenden Sonntag gastiert der bereits aufgestiegene FC Brandenburg 03 am Buntzelberg. Anstoß ist um 14 Uhr.

