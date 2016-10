Immer Ärger mit DHL

Am 1.10. Sollte ein Paket geliefert werden (E-Mail-Benachrichtigung). Wir haben den ganzen Tag zu Hause gewartet. Keiner kam. Am nächsten Tag eine E-Mail: "Sendung konnte nicht zugestellt werden. Liegt in der Packstation. Weitere Informationen entnehmen Sie der Benachrichtigungskarte." Am Montag kam noch eine E-Mail: "Ihr Paket liegt schon 2 Tage in der Packstation." Die Benachrichtigungskarte kam aber erst am 5.10. Da kann man doch verrückt werden.

