Berlin: Winery Food |Am 12. Mai eröffnete "Winery food" in der Wasserstadt. Neben rund 600 italienischen Weinen findet man hier auch Prosecci, Grappe und Liköre. Für den kleinen Hunger werden Platten mit Parmaschinken, Antipasti & Co. angeboten.