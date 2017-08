Meine grüne Oase: Leserreporter-Aktion: Gewinnübergabe bei BAUHAUS

Berlin. "Greifen Sie zur Kamera!", forderten Berliner Woche und Spandauer Volksblatt bei der jüngsten Leserreporter-Aktion alle Berliner auf.

Unsere Leser sollten ihre grüne Oase im Schnappschuss festhalten: Blumen, Bäume, Rasenlandschaften, Beete, Gärten und Blumenkästen, auch Bilder von ihren Lieblingsstellen in Parks und Grünanlagen – insgesamt haben sie auf unserer Internetseite fast 130 Fotos hochgeladen. Dafür ganz herzlichen Dank an alle, die teilgenommen haben.Denn es gab natürlich auch etwas zu gewinnen: Unter allen Teilnehmern verloste BAUHAUS exklusiv fünf Gutscheine à 50 Euro für hochwertige Yucca-Palmen oder Olivenbäume. Eine der glücklichen Gewinner, Alice Kollros aus Wilmersdorf, entschied sich für eine üppige Yucca-Palme, die ihr der stellvertretende Geschäftsleiter Volker Hannemann im Stadtgarten des BAUHAUS am Kurfürstendamm 129A in Halensee am 1. August überreichte. Und das sind die anderen vier Gewinner: Sabine Grudda aus Lankwitz, Hendrik Thiel aus Marzahn, Stephanie Lerm aus Staaken und Manfred Niemann aus Hellersdorf. Wir wünschen allen Gewinnern einen grünen Daumen!