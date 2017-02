Zwei Verletzte nach Unfall

Haselhorst.

Zwei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am 11. Februar an der Straße am Juliusturm. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr ein 20-Jähriger mit dem Auto in der Straße am Juliusturm und wollte gegen 16.50 Uhr nach links in den Zitadellenweg abbiegen. Hierbei stieß er mit seinem Fahrzeug gegen den entgegenkommenden Wagen eines 35-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 35-Jährige leichte Verletzungen, seine 31-jährige Beifahrerin musste mit einer schweren Kopfverletzung in einer Klinik stationär aufgenommen werden. Der 20-Jährige blieb unverletzt.