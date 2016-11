Kinder malen Drachen

Berlin: Jugendbibliothek Spandau |

Spandau.

„Drachen einmal anders“ heißt eine neue Ausstellung in der Jugendbibliothek Spandau. Zu sehen sind Bilder aus der fantastischen Welt der Drachen. Gemalt haben sie Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren. Die kleinen Künstler treffen sich regelmäßig im Malkreis des gemeinnützigen Integrationsvereins „Harmonie“. Die Ausstellung wird am 17. November um 11 Uhr eröffnet und kann bis zum 16. Dezember besucht werden. Ort ist die Jugendbibliothek an der Carl-Schurz-Straße 13. Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 10 bis 20 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.