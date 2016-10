Menschen rund um die Welt

Berlin: Stadtbibliothek Spandau |

Spandau

. Die Künstlerin Gabriele Lampropoulos stellt ihre „Menschen und Landschaften rund um die Welt“ in der Stadtbibliothek Spandau aus. In ihren Bildern und Collagen hält die Künstlerin Momentaufnahmen mit Pinsel und Farben fest. "Meine Kunst entstand schon während meiner Kindheit durch viele Urlaubsreisen und Auslandsaufenthalte mit meinen Eltern und auch in meinem späteren Leben", erzählt Gabriele Lampropoulos. Die Ausstellung ist bis zum 9. Januar 2017 während der Öffnungszeiten der Bibliothek im barrierefreien Lesecafé an der Carl-Schurz-Straße 13 zu sehen. Der Eintritt ist frei.