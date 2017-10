Auswärts weiter sieglos

Heiligensee. Die Jungs vom Elchdamm kommen in der Berlin-Liga einfach nicht vom Fleck.

Am vergangenen Sonntag kassierten sie eine 1:4-Niederlage beim TuS Makkabi und bleiben

damit auf fremden Plätzen ohne Sieg. Die Gastgeber gingen früh 2:0 in Führung, Emre Tös

brachte die Gäste nach 37 Minuten auf 1:2 heran. Aber nach dem Seitenwechsel machten die Charlottenburger allen Nordberliner Hoffnungen den Garaus. Matusczyk und Igbinigie erzielten die Treffer zum 4:1, der Sack war zu.



Die Elf von Trainer Mario Kreisel, der sich später über die seiner Meinung nach schwache Schiri-Leistung ausließ („gegen zwölf Mann kannst du nicht gewinnen“), empfängt am kommenden Sonntag den SFC Stern 1900 auf dem eigenen Platz am Elchdamm. Anstoß ist wie gewohnt um 12.30 Uhr.

Gefällt mir