Berlin: Saunafreunde Berlin Familiensportverein

Heiligensee.

Die Saunafreunde Berlin veranstalten am Sonntag, 21. Mai, einen Tag der offenen Tür und in diesem Rahmen den 3. Heiligenseer Familienlauf „Rund ums Feld“. Der Startschuss fällt um 11.30 Uhr. Startberechtigt sind alle, die Spaß am Laufen haben. Bewältigt werden muss eine Strecke über 2,3 oder 4,3 Kilometer. An den Start können einzelne Athleten oder auch Teams gehen. Diese müssen aus einem Erwachsenen und einer Person unter 18 Jahre bestehen. Zudem wird es erstmals auch eine Walking-Wertungsklasse geben. Start und Ziel ist das Vereinsgelände der Saunafreunde am Süderholmer Steig 3 in Heiligensee. Anmeldungen sind online über www.saunafreunde-berlin.de/familienlauf-2017 möglich. Nachmeldungen können am 21. Mai von 10.15 bis 11 Uhr vor Ort vorgenommen werden. In dieser Zeit werden auch die Startnummern vergeben. Es wird kein Startgeld erhoben.