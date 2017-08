Stahlbergs Treffer fällt zu spät

Heiligensee. Leistungsfördernd soll so ein Junggesellenabschied ja nicht unbedingt sein,

aber der Nordberliner SC hätte beinahe den Gegenbeweis angetreten. Lange hatten die Spieler mit Benjamin Burow gefeiert – und lieferten beim Tabellenführer der Berlin-Liga, SD Croatia, wenige Stunden später dennoch eine gute Leistung ab. Nach 0:2-Rückstand kamen sie noch auf 1:2 heran, aber es war zu spät. Sascha Stahlberg erzielte das Tor in der 89. Minute, kurz danach war Schluss. „Leider haben wir in der ersten Hälfte zwei individuelle Geschenke verteilt. Für den späten Anschlusstreffer können wir uns leider nichts kaufen“, sagte Trainer Mario Kreisel.



Am kommenden Sonntag empfängt seine Mannschaft den Aufsteiger SpVgg Hellas-Nordwest (12.30 Uhr, Elchdamm).

