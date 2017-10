Berlin: Alte Apotheke |

Ein Graffiti-Projekt veranstaltet der Schülerclub der Zukunftswerkstatt Heinersdorf am 24. und 25. Oktober jeweils von 13 bis 18 Uhr. An beiden Tagen werden Entwürfe für die Gestaltung von Stromkästen in der Nachbarschaft angefertigt und umgesetzt. Damit soll der Ortsteil ein wenig farbiger werden. Schüler sind zum Mitmachen in der Alten Apotheke in der Romain-Rolland-Straße 112 willkommen. Weitere Informationen auf http://asurl.de/13k7