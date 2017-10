Arbeitseinsatz im Wäldchen

Heinersdorf.

Das Kastanienwäldchen gegenüber dem Heinersdorfer Wasserturm entwickelt sich zu einem kleinen Park. Im Herbst vergangenen Jahres begannen Anwohner unter Federführung der Zukunftswerkstatt Heinersdorf die Idee umzusetzen. In den vergangenen Monaten ist die Fläche Stück für Stück umgestaltet worden. So gibt es dort inzwischen eine Fläche für Boulespieler, zwei Tischtennisplatten, ein Großschachspiel und Sitzgelegenheiten. Am 14. Oktober ab 10 Uhr sind Heinersdorfer willkommen, bei einem Herbstputz im Kastanienwäldchen mitzumachen. Dabei soll unter anderem die Erweiterung der Fläche vorbereitet werden. Weitere Informationen unter http://asurl.de/13js