Ich weiß, dass ich eine Träumerin bin, aber Träumen macht richtig viel Spaß!Ich meine mit alle: schnelle und langsame Fahrradfahrer, Fahrradboten und E-Bike-Fahrer, Hand-Bike-Fahrer und Dreiradfahrer, E-Rollstuhlfahrer und andere schnelle Rollstuhlfahrer.Ich wohne im Bezirk Reinickendorf, und deshalb habe ich meine Idee erst einmal nur für diesen Bezirk durchdacht. Sie ist aber auch auf alle Bezirke übertragbar: Reinickendorf ist von einem Kleinstraßennetz durchzogen, in dem es fast nur Straßen gibt, die mit anderen parallel verlaufen. Wir brauchen nur jede zweite Straße zur Fahrradstraße zu machen, so dass sich Fahrrad-Straße und Kfz-Straße nur kreuzen können.Das Resultat: Nie mehr von einem rechtsabbiegenden Lkw totgefahrene Radfahrer! Nie wieder in der Gehwegmitte trottelnde Fußgänger, die sich vor vorbeifahrenden Radfahrern erschrecken! Nie wieder Fahrradunfälle, wegen der Radwegsbegrenzungskanten, der zu engen Radwege und der Baumwurzelberge oder Baumumrandungslöcher!Die Übergangslösung: Radfahrer und Fußgänger bekommen an Ampelkreuzungen und -einfahrten ihre eigene diagonale Kreuzungsphase.Naja, und da ich schon beim schriftlichen Träumen bin, der tollste Traum, ist der von der Fahrrad-Stadtbahn (siehe Foto).Mit freundlichen Hand-Biker-GrüßenKarin DähnHier noch eine ganz tolle Vorankündigung:Zum Vormerken!Freiheit Teilhabe ToleranzMS-Demo: Radfahren für alle!(MS = Multiple Sklerose) Demonstrationsfahrt der MS-Selbsthilfegruppe „Radfahrlust“ aus Hessen, Initiator ist Klaus Vock.Start, Ziel, Ehrungen, Ansprachen, Infostände am Brandenburger Tor, auf dem Pariser Platz,am 14. September 2017!Radfahren mit Handicap - Unterwegs mit MSRadfahrlust-Tour 2017 - Freiheit Teilhabe Toleranzvom 9. bis 16. September 2017 unterwegs um Beelitz und BerlinAktuelles und Interessantes der Gruppe ist auf den Internet-Seiten „Radfahrlust“ zu finden!Wer Lust hat dreirädrige LiegeFahrräder, Trikes oder Kettwiesel auszuprobieren, sollte sich diesen Tag freihalten!Liebe GrüßeKarin DähnKarinDaehn@aol.com