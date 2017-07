Karow.

Dem Fußballverein SV Karow 96 sind junge Leute willkommen, die die Nachwuchsmannschaften des Vereins verstärken möchten. Junge Spieler der Jahrgänge 1999/2000, 2001/2002 sowie 2003 können neu in die Jugendmannschaften des Vereins einsteigen. Weiterhin sucht der Verein in seinem Jugendbereich weitere Trainer, Kotrainer und Betreuer. Wer mehr wissen möchte, meldet sich per E-Mail vorstand@sv-karow-96.de . Weitere Informationen zu den Mannschaften finden sich auf www.sv-karow-96.de