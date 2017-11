LBC verlässt Abstiegsränge

Lichtenrade. Im Auswärtsspiel am vergangenen Sonntag bei Club Italia hat die Mannschaft von Trainer Detlef Garz souverän mit 3:0 (1:0) gewonnen und damit die Abstiegszone in der Landesliga-Tabelle verlassen. Auf dem holprigen Rasenplatz am Spandauer Damm war an technische Feinheiten nicht zu denken. Es entwickelte sich ein reines Kampfspiel, in dem die Lichtenrader klare Vorteile hatten. Die Tore für den LBC erzielten Schlößer (13., 90./FE) und Ahmad (75.).



Weiter geht es für die Garz-Elf erst am übernächsten Wochenende mit dem Heimspiel gegen das Schlusslicht BSV Hürtürkel (Sonntag, 19. November, 12.30 Uhr, Halker Zeile).

