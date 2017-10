Bildungsangebote im Märkischen Viertel: Infos in der Nachbarschaftsetage

Berlin: Gesobau Nachbarschaftsetage |

Märkisches Viertel. Im September 2017 hat der „Lokale Bildungsverbund im Märkischen Viertel“ seine Arbeit begonnen.

Träger ist der Kirchenkreis Reinickendorf in Zusammenarbeit mit dem FACE Familienzentrum und der Evangelischen Familienbildung Reinickendorf. Der Verbund reiht sich in die Bildungsverbünde ein, die durch das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ gefördert werden.Zum Start des Projekts werden bereits bestehende Bildungsangebote und -netzwerke evaluiert, um kreative Lösungsansätze zu fördern. In der Nachbarschaftsetage der Gesobau, Wilhelmsruher Damm 124, können sich ab sofort alle Interessierte über Angebote der bunten Bildungslandschaft im Viertel informieren.

Geöffnet ist die Nachbarschaftsetage montags bis donnerstags von 10 bis 16 und freitags von 10 bis 14. Sie ist auch erreichbar unter 41 50 85 66.