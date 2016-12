Ab ins Nationalteam

Berlin: Flamingo Park |

Märkisches Viertel.

Die beiden Nachwuchstalente der Berlin Flamingos John Luis Márquez Ramirez und Erik Corral Ortiz (beide Jahrgang 2005) haben den Sprung in den vorläufigen Kader der U12 Baseball Nationalmannschaft geschafft. Das teilte der Leiter der Deutschen Baseball Akademie, George Bull, den beiden Nachwuchsspielern am 14. Dezember mit. John Luis und Erik konnten die Coaches am 10. und 11. Dezember beim Sichtungscamp der Deutschen Baseball Akademie in Schriesheim überzeugen. Auf die beiden Nachwuchstalente warten 2017 große Herausforderungen: Mit der Europameisterschaft in den Niederlanden und der Weltmeisterschaft in Taiwan stehen gleich zwei Baseball-Großereignisse an.