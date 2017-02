Kochkurs für Schwangere

Berlin: Pestalozzi-Treff |

Mahlsdorf.

Ein Kochkurs zur gesunden Ernährung in der Schwangerschaft und während der Stillzeit beginnt am Mittwoch, 8. März, im Stadtteilzentrum Pestalozzi-Treff, Pestalozzistraße 1 A. Mütter bekommen praktische Tipps für sich und ihr Kind. Für die verbrauchten Lebensmittel wird ein kleiner Beitrag berechnet. Der Kochkurs soll an jedem zweiten Mittwoch im Monat stattfinden. Die Uhrzeit vereinbaren die Teilnehmerinnen mit der Kursleiterin per E-Mail an catrin.bechimer@posteo.de . Kontakt zum Stadtteilzentrum unter

56 58 69 20.