Der Zirkus kommt

Zirkusprojektwoche an der Paavo-Nurmi-Grundschule



träumt nicht jedes Kind davon, einmal in der Mitte des Zirkuszeltes, in der Manege zu stehen? Bei "PaNuZi" (Paavo-Nurmi-Zirkus) wird der Traum erfüllt. In der Zeit vom 14.11.2016 bis 19.11.2016 findet mit dem 1. Ostdeutschen Porjektcircus Andrè Sperlich eine Projektwoche an der Paavo-Nurmi-Grundschule, Schorfheide Str. 42 in 12689 Berlin statt.

Wie auch 2009 findet jedes Kind der Schule seine Rolle. Ob sportlich, poetisch, phantasievoll, witzig, gefährlich, mutig, elegant oder charmant, jeder findet seinen Platz.

Der Höhepunkt der Projektwoche sind dann die öffentlichen Vorstellungen. Hier stellen die Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse ihres Trainings vor.



Circus kann man eben nur im Circus lernen, denn das Ambiente muss ebenso authentisch sein wie Requisiten, Licht, Musik und Kostüme.

Gefällt mir

0