Berlin: Stadtteilbibliothek "Heinrich von Kleist" |

Marzahn.

Eine Foto-Ausstellung über das Tschechow-Theater ist derzeit in der Stadtteilbibliothek „Heinrich von Kleist“, Havemannstraße 17B, zu sehen. Unter dem Titel „Quo vadis, kleines Zimmertheater am Rande von Marzahn-NordWest?“ stellt der Fotograf Reinhard Hoßfeld seine Fotos aus. Die Ausstellung ist bis zum 29. September Mo und Di 13-18, Mi und Fr 9-14 und Do 13-19 Uhr zu besichtigen.