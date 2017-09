Möbel Kraft

Berlin: Möbel Kraft | Möbel Kraft, Märkische Spitze 13, 12681 Berlin, M-Sa 10-20 Uhr



Am 21. September hat eine neue Filiale von Möbel Kraft eröffnet. Vorher befand sich Höffner an diesem Standort. Kunden finden in dem neuen Möbelhaus Einrichtungsideen für jeden Wohnraum, Geschmack und Geldbeutel.

