Niederschöneweide.

In der Oberspreestraße ist ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Ein Anwohner hatte am 20. Oktober gegen 3 Uhr einen lauten Knall gehört. Beim Blick aus dem Fenster sah er den zerstörten Verkaufsautomaten, außerdem bemerkte er einen in Richtung S-Bahnhof Oberspree flüchtenden Verdächtigen. Am Tatort wurde festgestellt, dass Geldbehälter und Zigaretten entwendet worden waren.