Tennis ausprobieren: Verein informiert über seinen Sport

Berlin: Berliner Tennisclub 92 |

Niederschöneweide. Wer selbst einmal ausprobieren möchte, ob ihm das Tennisspielen gefällt, hat dazu in den nächsten Tagen gleich zweimal Gelegenheit.

Weitere Informationen unter www.btc92.de oder per Anfrage an info@btc92.de.

Der Berliner Tennis-Club ’92 präsentiert seine Angebote am 21. September um 13 und 18 Uhr, an einem Infostand bei Rewe in der Schnellerstraße 74. Fragen rund ums Tennisspielen und die Vereinsmitgliedschaft werden beantwortet. Bei schönem Wetter kann sogar ein erster lockerer Schlag gegen den Ball versucht werden.Einen Tag der offenen Tür gibt es dann am 24. September von 10 bis 14 Uhr direkt auf dem Vereinsgelände, Bruno-Bürgel-Weg 125. Besucher können sich über die vielfältigen Möglichkeiten auf der Anlage, direkt an der Spree gelegenen, informieren. Der Verein wirbt mit dem Motto: Tennis, einfach genial. Kinder ab fünf Jahre trainieren dort, ebenso Jugendliche, ältere Erwachsene und Senioren. bey