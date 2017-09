Berlin: Kreativfabrik |

Reinickendorf.

In Berlin ist der Monat Oktober zugleich auch der KinderKulturMonat. Mit diesem Projekt soll die Aufmerksamkeit auf entsprechende Angebote für Kinder gelenkt werden. In Reinickendorf bietet das Kinder- und Familienzentrum Kreativfabrik, Amendestraße 41, regelmäßig montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr Spielmöglichkeiten für Kinder an. Spezielle Angebote können unter

40 04 93 04 erfragt werden.