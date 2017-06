Reden mit Bettina König

Berlin: Wahlkreisbüro Bettina König |

Reinickendorf.

Die SPD-Abgeordnete für Reinickendorf-Ost, Bettina König, lädt die Reinickendorfer gleich drei Mal zur Diskussion ein. Zunächst gibt es am 8. Juni, von 15.30 bis 16.30 Uhr, Gelegenheit ihre Bürgersprechstunde aufzusuchen. Diese findet im Wahlkreisbüro, Amendestraße 104, statt. Am 12. Juni findet an gleicher Stelle von 16.30 bis 18 Uhr eine Sprechstunde mit Bettina König und Thorsten Karge, SPD-Kandidat aus Reinickendorf für den Bundestag, statt. Eine Anmeldung für die Sprechstunden ist nicht notwendig. Die dritte Gelegenheit besteht auch am 12. Juni. Zwischen 15.30 und 16.30 Uhr steht König an einem Infostand an der Ecke Residenzstraße und Amendestraße. Weitere Informationen gibt es unter

40 72 43 36.