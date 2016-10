Ärger mit der Post

Leider habe ich schon länger Ärger mit der Paket- und Briefzustellung. Mal verschwinden TV - Zeitungen, mal kommen sie so verspätet, dass man sie nicht mehr gebrauchen kann. Am schlimmsten sind aber die Paketzustellungen von DHL. Obwohl sie zu einem bestimmten Datum angekündigt sind, wartet man 1 Woche. Läuft dem Paketboten noch hinterher, damit er das Paket nicht noch wieder mitnimmt. Leicht verderblicher Ware, wie ich sie bestellt habe, ist dann nicht mehr verwertbar. Andere verschwinden ganz. Auch ein Beschwerdebrief blieb zwar beantwortet, aber ohne Entschuldigung. Ein letztes Paket in der vorigen Woche war für Dienstag angekündigt, kam aber erst Freitag. Wer hat soviel Zeit?

Das ist kein Service!!!

KW

