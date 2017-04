Berlin: Nachbarschafts- und Familienzentrum Kurmärkische Straße |

Schöneberg. Es gibt noch freie Plätze für den Kurs „Feen und Supermänner“ für Vier- bis Sechsjährige im Nachbarschafts- und Familienzentrum Kurmark, Kurmärkische Straße 1-3. Der Kurs, in dem die jungen Teilnehmer in verschiedenen Techniken ihre Lieblingsfiguren und eine Welt, in der sie leben, kreieren können, beginnt am 9. Mai 16.15 Uhr und findet insgesamt zehnmal statt. Die Veranstaltung wurde gemeinsam mit dem Verein „Kinderkunstmagistrale“ entwickelt; Anmeldung unter 25 79 75 38. KEN