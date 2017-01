Gymnasium gibt Einblick

Schöneberg.

Das Robert-Blum-Gymnasium, Kolonnenstraße 21, bietet am 14. Januar von 10 bis 14 Uhr einen Tag der offenen Tür. Interessierte können die Schule und ihre modernen Fachräume besichtigen und sich unter anderem über Projekte sowie die Fachbereiche und die Schulprofile „Kultur“, „Naturwissenschaften“ und „Gesellschaft“ informieren. Am 25. Januar bietet das Gymnasium einen Schnuppertag für Kinder der sechsten Klassen und ihre Eltern an. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist dafür eine Anmeldung bis zum 16. Januar erforderlich. Formulare unter www.robert-blum-schule.de